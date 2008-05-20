Киев. 20 мая. УНИАН. Кандидат в мэры Киева Николай КАТЕРИНЧУК призывает не заниматься политическими спекуляциями в связи с убийством его агитатора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА, он выразил надежду, что этот случай никоим образом не связан с политикой.

Н.КАТЕРИНЧУК призвал все политические силы и представителей средств массовой информации не спекулировать на человеческом горе и не превращать трагедию в фарс.

Как сообщал УНИАН, 19 мая вечером в Киеве возле станции метро “Арсенальная” был убит 19-летний агитатор от Блока Николая Катеринчука.

Столичная милиция задержала подозреваемого в убийстве