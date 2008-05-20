Блок Катеринчука окажет помощь семье убитого агитатора

Киев, 20 мая. УНИАН. Блок Николая Катеринчука окажет помощь семье убитого агитатора Вячеслава Орлова.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат, кандидат в депутаты Киевского городского совета от Блока Катеринчука Алексей РЕЗНИКОВ.

«Наша команда окажет полную помощь, семья не будет оставлена. Это однозначно», - сказал А.РЕЗНИКОВ.

Представитель Блока Катеринчука также заявил, что эта трагедия не имеет политического подтекста и не связана с выборами.

В свою очередь, лидер блока Николай КАТЕРИНЧУК отметил, что после убийства В.Орлова будет очень сложно психологически продолжать избирательную кампанию. «Это страшная трагедия для родителей, для нас всех, для нашей команды. Очень сложно сейчас вести кампанию дальше. Я бы очень просил политиков и журналистов не спекулировать на этом. Не обсуждайте, кому это выгодно. Погиб человек! Если в центре города Киева погибают люди среди белого дня, то действительно, что-то не так в этой власти», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК и покинул зал пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 19 мая вечером в Киеве, возле станции метро “Арсенальная”, был убит агитатор от Блока Катеринчука 19-летний В.Орлов.

По подозрению в совершении убийства задержан житель Днепропетровской области, который нигде не работает и не имеет постоянного места проживания.

По информации ЦОС, убитый молодой человек сделал ему замечание, когда тот мыл ноги в умывальнике в туалете, расположенном в подземном переходе у станции метро. Задержанный отреагировал неадекватно и между ним и юношей завязалась драка, в результате которой бомж ударил парня ножом.