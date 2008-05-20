Комитет избирателей прогнозирует промедление с официальным обнародованием результатов выборов в Киеве

Киев. 20 мая. УНИАН. Комитет избирателей Украины прогнозирует промедление с официальным обнародованием результатов досрочных выборов в Киеве, назначенных на 25 мая.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления КИУ Игорь ПОПОВ.

“Мы, к сожалению, прогнозируем затянутый процесс официального подведения итогов. Потому что в избирательных участках довольно много процедур, форм нужно заполнить, потому что выборы у нас слишком бюрократизированы”, - сказал он.

По словам И.ПОПОВА, ожидается подача довольно большого количества жалоб от тех, кто проиграет выборы. “Эти жалобы начнут поступать сразу же после того, как появятся первые предварительные результаты, первые волны экзит-полов. И, конечно, жалобы будут подавать в участковые комиссии и районные суды, что определенным образом затормозит скорость подведения итогов. Первые предварительные результаты мы узнаем уже ночью, однако официальных будем ждать, возможно, 5-10 дней”, - сказал И.ПОПОВ.

Также КИУ прогнозирует, что в день выборов возникнет много проблем со списками избирателей. Хотя большой активности киевлян относительно проверки наличия своих фамилий в списках не наблюдалось, но из тех данных, что имеются в Комитете, неточности списков избирателей могут составлять 10% и больше. “У нас есть уникальный 20-й участок в Святошинском районе. Там всего на 20% совпадение списков“, - сообщил И.ПОПОВ, отметив, что избирательная комиссия сейчас активно работает над этим списком.

Кроме того, по словам председателя Правления КИУ, на сегодняшний день остается вероятность срыва выборов. По мнению И.ПОПОВА, больше всего заинтересованы в срыве выборов представители БЮТ, поскольку они просчитались с выдвижением своего кандидата на должность мэра, и он вряд ли сможет занять “такое высокое место и победить”. В то же время И.ПОПОВ выразил уверенность, что БЮТ и его кандидат – “достаточно взвешенные люди и умеют достойно проигрывать, если проигрывают”.

Характеризуя уже прошедший период избирательной кампании, И.ПОПОВ отметил, что в это время кампания проходила свободно, прозрачно и конкурентно. В то же время председатель Правления КИУ считает, что кампания “очень плохо организована и нечестна по отношению к избирателям”.

“Однако сейчас нельзя говорить о том, что кампания прошла настолько нечестно, что можно ее срывать”, - отметил он. По его словам, технические проблемы, которые имели место, не дали преимуществ тем или другим кандидатам, поэтому не могут быть основанием для отмены результатов выборов, как и субъективные проблемы – превышение избирательных фондов или подкуп избирателей.

“Есть жалобы, что подобные нарушения допускают избирательные штабы почти всех кандидатов. Поэтому мы не можем говорить, что кто-то из кандидатов имеет какие-то незаконные преимущества. Поэтому мы говорим, что кампания была конкурентной, равной, и сегодня оснований для демаршей или срыва выборов нет. Выборы нужно проводить, и выборы можно проводить”, - считает И.ПОПОВ.