Карасев допускает возможность смены председателя Фонда госимущества

Киев. 20 мая. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ допускает возможность смены руководства Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, смена председателя Фонда госимущества может произойти после принятия Верховной Радой новой программы приватизации.

«После принятия новой программы приватизации, чтобы избавиться от продолжения старого конфликта, Верховной Радой, вполне возможно, будет рассмотрен вопрос о смене руководства Фонда», - сказал В.КАРАСЕВ.

При этом он добавил, что назначенный правительством и.о. председателя ФГИ Андрей ПОРТНОВ, скорее всего, не станет новым главой Фонда. По словам В.КАРАСЕВА, сегодня в Украине достаточно специалистов, которые могли бы занять этот пост.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин освободил В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представления по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА в качестве и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОАО "Одесский припортовый завод".