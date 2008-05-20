До конца осени парламентских выборов не будет - Карасёв

Киев. 20 мая. УНИАН. Политолог Вадим КАРАСЁВ уверен, что до конца осени досрочных парламентских выборов не будет.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН

“Перевыборов до глубокой осени 2008 года не будет, возможно, в этом году их вообще не будет”, - сказал он.

В.КАРАСЁВ также выразил уверенность, что действующая коалиция не распадется. Нынешняя ситуация внутри коалиции ему напоминает один из законов диалектики философа Гегеля о единстве и борьбе противоположностей. Политолог считает, что у коалиции нет другого выхода, как работать вместе: “Это вынужденный коалиционный брак, и нужно его терпеть – потому что других невест нет”.

Он не уверен, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО действительно хочет уйти в отставку, о чем говорят некоторые политики.

“Возможно, она хочет в отставку, а возможно, нет”, - сказал В.КАРАСЁВ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО должна уйти с должности на пике экономического роста, а не падения. “Чтобы снова не говорили, что она идет в отставку на пике проблем. Думаю, что она хочет уйти в отставку на пике разрешения проблем и высокого рейтинга. Поэтому она, с одной стороны, и не исключает отставки, но однозначно ставки на отставку она не делает пока”, - сказал политолог.