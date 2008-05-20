Команда украинских автогонщиков заняла 21-е место в абсолютном зачете в гонках ”Центральноевропейское ралли”

Киев. 20 мая. УНИАН. Команда украинских автогонщиков на автомобилях «Mitsusubishi R-200» заняла 21-е место в абсолютном зачете и 8-е - в классе бензиновых "суперпродакшенов" в гонках первого этапа "Дакар Серии" - гонки "Центральноевропейское ралли", которое проходило на территории Венгрии и Румынии с 20 по 26 апреля при содействии компании "Оптима Лизинг" .

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании, пилот команды "Оптима Лизинг Украина" Вадим НЕСТЕРЧУК.

По его словам, в гонке приняли участие более сотни сильнейших мотоциклистов, 39 экипажей на грузовиках и 87 - на автомобилях.

Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, "украинский экипаж, изначально, не ставя перед собой сверхзадач, кроме пополнения багажа знаний и опыта, в качестве стратегии на гонку избрал разумный компромисс между скоростью и аккуратностью, а также максимально возможную стабильность выступления" для получения результата. "И выбранная стратегия оказалась правильной", - подчеркнул В.НЕСТЕРЧУК.

При этом он добавил, что условия трассы, по которой проходила гонка, во многих местах требовали максимальных знаний и умений от экипажей, чтобы просчитать исход ситуации наперед и приблизить победу.