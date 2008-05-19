Запрошення на зиходи від компанії ВОЛЯ та Асоціації „Телекомунікаційна Палата України”

Шановні колеги!

Компанія ВОЛЯ та Асоціація „Телекомунікаційна Палата України” запрошує Вас взяти участь у заходах, що проводяться в рамках ХІV Київського міжнародного телерадіоярмарку:

1. Презентація Асоціації „Телекомунікаційна Палата України”.

2. Круглий стіл „Законодавчі вимоги до програмного наповнення багатоканальних мереж та відносини провайдерів програмних послуг, операторів, каналів, дістрибюторів та Регулюючих органів”.

Заходи відбудуться з 12 до 14 години (одразу після відкриття телерадіоярмарку) 20 травня 2008 року у „Червоному” залі виставкового центру „АККО ІНТЕРНЕШНЛ” (Київ, пр-т Перемоги, 40-Б; парк ім. О.С.Пушкіна).

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» є об’єднанням юридичних осіб і створена у 2007 році з метою сприяння розвитку в Україні сфери телекомунікацій, програмних послуг, виробництва обладнання та представництва і захисту загальних інтересів своїх членів. Членами Асоціації «Телекомунікаційна палата України» є провідні компанії ринку телекомунікаційних послуг України з Києва, Харкова, Черкас, Севастополя, Донецька, Сум, Хмельницького, Рівного, Луганська, Вінниці, Львова, Полтави та Кіровограду, які надають послуги кабельного телебачення та широкосмугового доступу більш ніж мільйону абонентів.

У рамках заходів учасники обговорять сучасний стан ринку кабельного телебачення України та новими формами об”єднань операторів. В рамках круглого столу учасники також обговорять шляхи та методи виконання законодавчих вимог до програмного наповнення багатоканальних мереж та можливі проблеми у відносинах провайдерів програмних послуг, операторів, каналів, дістрибюторів та Регулюючих органів, обговорять напрямки вдосконалення нормативної бази щодо ліцензування.

По завершенню круглого столу відбудуться загальні збори, які розглянуть та приймуть концепцію діяльності Асоціації „Телекомунікаційна Палата України” у 2008 році.

З повагою, Президент Асоціації Олександр Ляхов

Тел.: 044-529-88-98