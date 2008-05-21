Журавский не исключает, что киевские пенсионеры могут выйти на массовые акции протеста против роста инфляции

Киев. 21 мая. УНИАН. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ не исключает, что киевские пенсионеры могут выйти на массовые акции протеста "против безумных темпов инфляции в Украине".

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«При таком уровне инфляции я не исключаю, что 600 тысяч киевских пенсионеров могут выйти на улицы. Ведь правительство, которое должно было бы решать эту проблему, занято бесконечной борьбой за власть, материальные ресурсы. Его совсем не интересует, как живут обычные люди», - подчеркнул В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, киевляне и Блок Леонида Черновецкого требуют по меньшей мере вдвое поднять пенсии киевским пенсионерам и зарплату бюджетникам: «Ведь за последнее время цены выросли почти в два раза. Киев – самый дорогой город в Украине. С общегосударственным уровнем зарплат и пенсий выжить в столице невозможно».

Он сообщил, что сегодня утром под Дом правительства вышли более 10 тыс. киевлян, которые выдвинули Кабмину ультиматум - остановить инфляцию. «Кабмин должен сегодня четко указать, как и когда он укротит инфляцию, а также гарантировать, что поднимет вдвое зарплаты и пенсии киевлянам. На выполнение наших требований мы даем Кабмину месяц – до 28 июня. Иначе гнев киевлян остановить будет невозможно», - подчеркнул В.ЖУРАВСКИЙ.

Он также напомнил, что команда Леонид ЧЕРНОВЕЦКОГО установила ежемесячные муниципальные надбавки для киевских пенсионеров, бюджетников, работников социальной сферы: «Но сейчас выделенные из городского бюджета надбавки съедает инфляция. Политики молчат. Такое впечатление, что это никого, кроме нас, не касается», - добавил заместитель председателя КГГА.