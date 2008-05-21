В Киеве 23 мая ВО “Свобода” организует празднование Дня Героев

Киев. 21 мая. УНИАН. В Киеве 23 мая всеукраинское объединение “Свобода” организует празднование Дня Героев.

Об этом сообщил кандидат на должность Киевского городского председателя, первый номер в избирательном списке кандидатов в депутаты столичного городского совета, лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК сегодня на пресс-конференция в УНИАН.

По словам О.ТЯГНИБОКА, на протяжении многих десятилетий в Украине 25 мая вспоминают и чествуют соотечественников, приносивших славу и честь для украинской нации, которые своими поступками, своим самопожертвованием строили кирпичики самостоятельного государства. День Героев установлен в память об отважных борцах, погибших в мае, - основателе и проводнике Организации украинских националистов, полковнике Евгении Коновальце, идеологе государственной самостоятельности Украины Николае Михновском, руководителе украинской национально-освободительной борьбы 1917-1921 гг. Симоне Петлюре.

„Ми, современники, должны вспомнить о тех людях, которые приобщились к тому, что мы можем сегодня иметь независимое государство, что мы можем говорить на украинском языке, что мы можем быть украинцами. Я считаю, что именно те люди, которые формировали культ героизма, самоуважения, самопожертвования во имя Отчизны, должны быть отмечены должным образом”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

В ходе празднования участники мероприятия будут вспоминать великих князей, среди каких Святослав Храбрый, Ярослав Мудрый, Владимир Великий; будут вспоминать о казаках и гетманах: Байде-Вишневецком, Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком, Иване Богуне, о других; проводниках ОУН-УПА и других выдающихся личностях, формировавших украинскую историю.

„Ми будем вспоминать и тех проводников, имена которых стали очень страшными для наших врагов”, - отметил О.ТЯГНИБОК. По его словам, на акции будут вспоминать Ивана Мазепу, Симона Петлюру, Степана Бандеру.

Он сообщил, что из-за избирательной гонки „Свобода” была вынуждена изменить традиционное место празднования Дня Героев - Софийскую площадь - на Майдан Незалежности. На сцене во время праздника будут выступать фольклорные группы, а также молодежные патриотические группы “Тартак”, “Кому вниз”, “Гайдамаки” и другие.

Кроме концерта, сказал О.ТЯГНИБОК, участники празднования будут требовать от парламента принятия закона о предоставлении воинам ОУН-УПА статуса участника борьбы за независимость.

Также активисты “Свободы” будут требовать от институтов власти написать правдивые учебники по истории об участниках национально-освободительной борьбы и проведения парламентских слушаний по этому поводу.

Кроме того, “свободовцы” будут требовать установить, что 14 октября, день создания УПА должно быть объявлено государственным праздником.

Также ВО „Свобода” будет инициировать переименование киевских улиц именами украинских героев освободительного движения: С.Бандеры, Романа Шухевича, Е.Коновальца, С.Петлюры и других.