Эксперты прогнозируют ухудшение социально-экономической ситуации в Киеве в случае переизбрания Черновецкого мэром

Киев. 21 мая. УНИАН. Эксперты прогнозируют ухудшение социально-экономической ситуации в Киеве в случае переизбрания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность городского председателя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор “Института города” Александр СЕРГИЕНКО.

В частности, он прогнозирует, что в случае переизбрания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО жилищно-коммунальные тарифы увеличатся в 1,8 раза, а в отдельных случаях стоимость обслуживания жилья может вырасти почти в 6 раз. Причиной этого, по мнению эксперта, является невыполнение и опустошение бюджета из-за избирательной кампании.

Он добавил, что соответствующие управления Киевской горгосадминистрации уже подготовили экономическое обоснование новых жилищно-коммунальных тарифов.

Также А.СЕРГИЕНКО прогнозирует подорожание социальных сортов хлеба. По его информации, хлеб может подорожать до среднего уровня по стране – 2,16 грн. за “Украинский” и 1,94 грн. за батон, или же будут введены новые “дешевые” сорта с обедненными составляющими. Эксперт напомнил, что в последний раз хлеб дорожал 2006 году – после прихода Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к власти.

Кроме этого, А.СЕРГИЕНКО считает, что в 2008 году Киев может ожидать транспортный коллапс. По его информации, до конца этого года общее количество автомобилей в городе составит 1 млн. 100 тысяч. При этом выпуск на дороги города 500 крупногабаритных автобусов и троллейбусов, закупленных командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в этом году, “окончательно парализует движение на главных магистралях столицы”.

Эксперт прогнозирует, что 2008 год в случае победы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО может также стать годом массовых невыплат зарплат медикам и учителям. А.СЕРГИЕНКО напомнил, что к Пасхе руководство города выплатило медикам по 1 тыс. грн., это было сделано из фонда зарплаты в счет второго полугодия, всего - 104 млн. грн. Подобные выплаты делались и учителям. По мнению эксперта, в результате опустошения бюджета учителя и медики после окончания выборов могут остаться без зарплаты или уйдут в неоплачиваемые отпуска.