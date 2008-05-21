Депутат Яценко предлагает на законодательном уровне закрепить государственно-правовые гарантии защиты журналистов

Киев. 21 мая. УНИАН. Народный депутат Антон ЯЦЕНКО (фракция БЮТ) предлагает ВР принять законопроект “О государственно-правовых гарантиях защиты профессиональной деятельности журналистов”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам автор законопроекта.

Он отметил, что документ призван повысить уровень защиты и гарантирования прав и свобод журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Отдельно в проекте закона речь идет также об ответственности за нарушение этих прав и свобод, препятствование журналистской деятельности со стороны должностных лиц.

“По данным организации “Репортеры без границ”, Украина занимает позорное 92-е место в мире по состоянию свободы слова, - отметил А.ЯЦЕНКО. – Принятие закона будет содействовать развитию свободной прессы в стране, сделает работу представителей СМИ безопаснее”.

По словам А.ЯЦЕНКО, в законопроекте четко прописан механизм и гарантии свободного получения и распространения информации, беспрепятственной аккредитации представителей СМИ, их права на проведение журналистских расследований и т.п.

“Принятие такого закона также приблизит украинское информационное законодательство к требованиям международно-правовых стандартов в этой сфере”, - отметил депутат.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 16 мая.