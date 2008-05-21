Председатель КГТИК заявляет о предоставлении различными политическими силами одних и тех же кандидатур для работы в участковых комиссиях

Киев. 21 мая. УНИАН. Председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК заявляет о предоставлении различными политическими силами одних и тех же кандидатур на должности членов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах столичного городского председателя и депутатов Киевсовета.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Г.БИЛЫК отметила, что на досрочных выборах городской теризбирком впервые занимался формированием составов УИК. Комиссии формировались из кандидатур, поданных всеми участниками избирательной гонки.

“При обработке документов, поданных политическими силами, оказалось очень много двойников, а то и тройников. То есть, тех людей, которые одновременно были включены в разные участки. Даже поданные от разных политических сил, но одинаковые фамилии, имя и отчество”, - сообщила Г.БИЛЫК.

По ее словам, согласно решению КГТИК, полномочия этих людей были досрочно прекращены, членами комиссий стали другие люди. В то же время Г.БИЛЫК отметила, что в настоящее время продолжается процесс отзыва и включения новых кандидатур в состав УИК за инициативы политических сил.

“К нам поступает очень много заявлений и обращений о том, что люди шли от одной политической силы, а отзывают их другие политические силы. Я предлагаю политическим силам разобраться со своими представлениями и не создавать нам проблем, не создавать двойников и тройников”, - сказала Г.БИЛЫК.

“Такое впечатление, что по Киеву существует одна и та же база для включения людей в работу избирательных комиссий”, - сказала она.

На сегодняшний день, по данным теризбиркома, в Киеве сформировано 1 тыс. 26 избирательных участков, в которых будут работать около 20 тыс. чел.

Г.БИЛЫК отметила, что деятельность участковой комиссии в день выборов будет легитимной, если есть кворум – работает 50% членов УИК. Явку своих представителей, отметила председатель КГТИК, должны обеспечить политические силы, которые их предлагали.

“Я заверяю, что мы сделали все, чтобы выборы состоялись, и я думаю, они состоятся”, - сказала Г.БИЛЫК.