Блок Кличко обвиняет ряд телеканалов в информационной блокаде своего лидера во время выборов в Киеве

Киев. 22 мая. УНИАН. Руководитель избирательной кампании Блока Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ обвиняет ряд центральных телеканалов в информационной блокаде кандидата в мэры Киева Виталия КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам Д.АНДРИЕВСКОГО, очень неприятным открытием во время проведения избирательной кампании в Киеве стало фактическое внедрение цензуры на некоторых каналах центрального телевидения.

“К сожалению, мы не получили надлежащей возможности освещать свою позицию на целом ряде центральных телеканалов, в первую очередь, это касается канала “1+1”, - заявил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

По мнению депутата Киевсовета, такая практика свидетельствует о возвращениях тех грустных времен, которые имели место в Украине до 2004 года.

Еще одним неприятным открытием, по словам руководителя избирательной кампании Блока Кличко, стало засилие так называемого “черного пиара” на улицах Киева. “Мы тоннами обнаруживаем и изымаем фальшивые печатные издания и другие псевдоагитационные материалы, в которых говорится, что Виталий КЛИЧКО якобы готов снять свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя”, - сказал Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Но, как отметил депутат, такое развитие событий является нереальным, а сам В.КЛИЧКО будет оставаться с киевлянами и вести борьбу за победу.

Также Д.АНДРИЕВСКИЙ выразил сожаление по поводу “имитации” некоторыми политическими силами своего участия в выборах – несмотря на заявленную оппозиционную позицию к нынешней столичной власти.