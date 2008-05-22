Супрун призывает демократические политические силы к объединению для разработки плана развития страны

Киев. 22 мая. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН призывает демократические политические силы и общественные объединения к консолидации усилий для разработки плана развития страны.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.СУПРУН, за годы независимости Украины "никто не догадался и не смог" разработать стратегический, действующий план развития страны, поэтому наше государство сегодня имеет “хаотический характер развития”, что является недопустимым.

Как отметила Л.СУПРУН, именно для этого необходимо "всем профессионалам, патриотам страны, людям здравого смысла идти с нами в объединительный процесс для подготовки плана развития страны".

Также по этому поводу она проинформировала, что сегодня на съезде НДП будет принято соответствующее решение.

В то же время Л.СУПРУН заметила, что возглавляемая ею политическая сила уже ведет переговорный процесс с рядом партий. В частности, - с Демократической партией, Партией промышленников и предпринимателей, Аграрной партией, рядом общественных объединений.

По словам лидера партии, не смотря на то, что на сегодняшний день переговоры идут сложно, НДП поставила себе за цель провести объединение за два месяца.

По ее убеждению, это также необходимо и для того, чтобы в Украине появились только две партии, поскольку Верховная Рада длительное время не может принять изменения к закону о политических партиях. В контексте последнего тезиса Л.СУПРУН призвала парламент в ближайшее время поставить на голосование законопроект, который уже давно находится в Верховной Раде.