Пилипишин считает главным недостатком выборов в Киеве то, что киевляне не имели возможности ознакомиться избирательными программами

Киев. 22 мая. УНИАН. Кандидат на должность мэра Киева от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН считает главным недостатком избирательной кампании в Киеве то, что киевляне не смогли ознакомиться с программами политических сил.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Наибольшей проблемой гонки является то, что люди не получили объективной информации о программах политических сил, и было недостаточно информации о кандидатах”, - сказал он.

В.ПИЛИПИШИН также отметил, что в ходе избирательной кампании использовался админресурс, было много “черного” пиара, отрабатывались технологии, которые будут использоваться на следующих президентских выборах.

Он также выразил надежду на проведение дебатов между кандидатами на должность мэра. “Рассчитываю, что дебаты будут проведены хотя бы в последнюю неделю, чтобы киевляне могли понять “кто есть кто”, - сказал он.

В.ПИЛИПИШИН еще раз подчеркнул, что город Киев должен стать “территорией детей”, поскольку дети - это наше будущее.

По его словам, первое распоряжение, которое будет издано в случае его победы на выборах, будет касаться запрещения продажи земли в Киеве. В.ПИЛИПИШИН считает, что нельзя продавать землю, пока не будет принят план развития Киева и генеральный план застройки города. Только после этого, убежден В.ПИЛИПИШИН, можно выходить на аукционы.

“Мы категорически против того, что сегодня можно продавать землю честно через конкурсы или аукционы, честности не будет, мы в это не верим”, - добавил он.

В.ПИЛИПИШИН также сообщил, что второе распоряжение будет касаться проверок торговых точек относительно продажи алкоголя и табака детям. “Будет принято решение, чтобы те, кто продает алкоголь и сигареты детям, в торговой сфере Киева не работали”, - сказал он.

Кроме того, В.ПИЛИПИШИН отметил, что на сегодняшний день в Киеве является неудовлетворительным уровень профилактической и диагностической медицины. Поэтому, по его словам, будет принято решение о строительстве 10 диагностических центров в каждом районе Киева.

Также В.ПИЛИПИШИН считает необходимым создать условия для семейного отдыха.

“Будет поставлен вопрос о строительстве собственного Диснейленда. Это не только развлечение для ребенка, это та вещь, которая сплачивает семью, поскольку такие развлекательные центры, преимущественно, посещают семьи”, - сказал он.

Кроме того, пообещал В.ПИЛИПИШИН, будет внесен проект решения о выделении земельных участков для строительства 25 спортивных комплексов и 100 стадионов. Также, по его словам, необходимо позаботиться о пенсионерах. В частности, будет внесен проект решения о введении муниципальной пенсии для киевских пенсионеров, средний размер которой будет составлять 700 грн.