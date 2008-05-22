Партия регионов заявляет об использовании правительством административных ресурсов для прямого подкупа избирателей Киева
Киев, 22 мая. УНИАН. Партия регионов заявляет об использовании правительством административных ресурсов для прямого подкупа избирателей Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидат в мэры Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ.
«Правительство в рамках реализации собственной избирательной кампании в Киеве за счет государственных средств принял беспрецедентное распоряжение № 718-з от 14 мая «О материальном поощрении в 2008 году отдельных категорий работников предприятий железнодорожного транспорта, которые расположены в Киеве». Это означает, что с мая железнодорожники только города Киева будут получать надбавки к зарплате. Во время выборов в Киеве не является ли это политической коррупцией?», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.
По ее словам, такие решения правительства являются злоупотреблением власти по корыстным мотивам. «Такого не было никогда. Когда власть принимала участие в выборах, она принимала решения и одновременно вносила соответствующие законопроекты. Это означает, что если завтра будут выборы в Сумах, то железнодорожников Сум тоже поощрят отдельным распоряжением правительства. Это аморально и антизаконно», - добавила депутат.
И.БОГОСЛОВСКАЯ также считает, что решение правительства о выделении из государственного бюджета 1,696 млрд. грн. киевской власти на социальные выплаты и капиталовложения также является противозаконным. «Такие вопросы может решать только Верховная Рада и только путем внесения изменений в бюджет всей страны в целом», - подчеркнула она. При этом, как утверждает депутат, ни одно из соответствующих распоряжений правительства пока не опубликовано.
«Решения правительства, которые касаются финансирования тех или иных программ в Киеве – это анонсирование как будто бы принятых решений. Мы сейчас имеем дело с такой новой интересной формой, как фиктивные распоряжения. После завершения избирательной кампании, я думаю, все будут искать днем с огнем, где же эти решения», - сказал в свою очередь В.ГОРБАЛЬ.
По его словам, сейчас не осуществляется финансирование программ, предусмотренных законом о выполнении Киевом функций столицы.
Как сообщал УНИАН, 14 мая правительство приняло решение о выделении из государственного бюджета 1,696 млрд. грн. киевской власти на социальные выплаты и капиталовложения.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, 350 млн. грн. из этой суммы будет направлено на социальные выплаты в сфере образования и здравоохранения, а также на выплаты для пенсионеров.
«На капиталовложения из государственного бюджета будет выделено 1,340 млрд. грн.», - сообщила премьер-министр.