Киев, 22 мая. УНИАН. Партия регионов заявляет об использовании правительством административных ресурсов для прямого подкупа избирателей Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидат в мэры Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

«Правительство в рамках реализации собственной избирательной кампании в Киеве за счет государственных средств принял беспрецедентное распоряжение № 718-з от 14 мая «О материальном поощрении в 2008 году отдельных категорий работников предприятий железнодорожного транспорта, которые расположены в Киеве». Это означает, что с мая железнодорожники только города Киева будут получать надбавки к зарплате. Во время выборов в Киеве не является ли это политической коррупцией?», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, такие решения правительства являются злоупотреблением власти по корыстным мотивам. «Такого не было никогда. Когда власть принимала участие в выборах, она принимала решения и одновременно вносила соответствующие законопроекты. Это означает, что если завтра будут выборы в Сумах, то железнодорожников Сум тоже поощрят отдельным распоряжением правительства. Это аморально и антизаконно», - добавила депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также считает, что решение правительства о выделении из государственного бюджета 1,696 млрд. грн. киевской власти на социальные выплаты и капиталовложения также является противозаконным. «Такие вопросы может решать только Верховная Рада и только путем внесения изменений в бюджет всей страны в целом», - подчеркнула она. При этом, как утверждает депутат, ни одно из соответствующих распоряжений правительства пока не опубликовано.

«Решения правительства, которые касаются финансирования тех или иных программ в Киеве – это анонсирование как будто бы принятых решений. Мы сейчас имеем дело с такой новой интересной формой, как фиктивные распоряжения. После завершения избирательной кампании, я думаю, все будут искать днем с огнем, где же эти решения», - сказал в свою очередь В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, сейчас не осуществляется финансирование программ, предусмотренных законом о выполнении Киевом функций столицы.

Как сообщал УНИАН, 14 мая правительство приняло решение о выделении из государственного бюджета 1,696 млрд. грн. киевской власти на социальные выплаты и капиталовложения.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, 350 млн. грн. из этой суммы будет направлено на социальные выплаты в сфере образования и здравоохранения, а также на выплаты для пенсионеров.

«На капиталовложения из государственного бюджета будет выделено 1,340 млрд. грн.», - сообщила премьер-министр.