Табачник считает, что СМИ исказили суть решения Донецкого горсовета относительно украиноязычных школ

Киев. 22 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов) считает, что СМИ исказили суть решения Донецкого горсовета относительно украиноязычных школ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы имеем типичный пример тиражирования недостоверной информации. Я думаю, что вы и большинство ваших коллег и в руках не держали решение Донецкого городского совета. Там никогда не шла речь о запрете детских садов и школ на украинском языке. Донецкий городской совет принял решение о том, что не закрываются школы и детские сады с русским языком обучения, а если группы переводятся на обучение на украинском языке, то для этого необходимо письменное согласие родителей. На мой взгляд – это абсолютно правильное решение», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При это депутат сослался на разговор с председателем Донецкого областного совета Анатолием БЛИЗНЮКОМ и с мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО. «Несколько телеканалов уже извинились и переделали сюжеты, например, "Тонис", СТБ, ICTV. И опыта нет, и распространять нечего, и шутка даже не получается, потому что решение я видел. Там речь идет о том, что необходимо письменное согласие родителей при переводе в группы с украинским языком обучения», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая сессия Донецкого городского совета выступила против планового увеличения количества украиноязычных школ в городе.

«Для удовлетворения нужд населения Донецка в получении образования на родном языке не допустить: планового увеличения числа учеников, обучаемых на украинском языке, расширения сети украиноязычных школ и классов; планового увеличения детских дошкольных учреждений и групп с украинским языком обучения», - говорится в решении горсовета.

Депутат горсовета Татьяна МАРМАЗОВА, которая занимается вопросами образования, заявила, что «это решение никак образом не означает запрещение развития сети школ с украинским языком обучения».

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА 21 мая сообщила, что Донецкий горсовет отменит свое решение о недопущении увеличения количества украиноязычных школ в городе, если оно незаконное.

«Я его (решение – УНИАН) не читала. Но считаю, что решение, если оно принято и базируется не на законных основаниях, оно будет отменено самим городским советом», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.