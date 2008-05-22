Табачник считает абсолютно абсурдной норму об обязательном выполнении правительством решений СНБО

Киев, 22 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов) считает абсолютно абсурдной норму новой редакции Закона о Кабинете Министров об обязательном выполнении правительством решений Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Д.ТАБАЧНИК выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Закон о Кабинете Министров искалечен. Он противоречит Конституции. На сегодняшний день там самая главная большая нелепость о том, что решения Совета национальной безопасности и обороны являются обязательными для исполнения Кабинетом Министров. Эта норма законодательства абсолютно абсурдная, потому что СНБО всего-навсего один из десятка или сотни консультативно-совещательных органов при Президенте Украины, а Кабинет Министров – это высшая исполнительная власть. Как безответственная консультация может быть обязательна для исполнения органом высшей исполнительной власти?», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Депутат также подчеркнул, что в соответствии с новой редакцией Закона о Кабинете Министров не предоставляет права Президенту отправлять премьер-министра в отставку или его назначать. «На сегодняшний день Закон о Кабинете Министров в новой редакции не дает права Президенту уволить или назначить премьер-министра. Но это тому Президенту, который выполняет Конституцию, и который, как минимум один раз читал Конституцию. В нашей стране я не уверен ни в первом, ни во втором», - добавил он.

По его мнению, постоянные взаимные упреки между Секретариатом Президента и Кабмином, а также между Президентом и премьер-министром стали уже «фарсовой перманентной составляющей» политической жизни страны. «Это очень все напоминает изречение древнеримского полководца: «Избавь Бог меня от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь». Если это такие друзья, и если это коллеги по коалиции – то кто тогда враги? Кто тогда оппоненты? Но это имеет трагические последствия, потому что в сумятице решений, в постоянно останавливаемых указами постановлениях Кабинета Министров разваливается экономика, валится гривна, галопирует инфляция, невиданным образом растут цены. И самое главное – правительство действительно, принимая неверные решения, всегда имеет возможность уйти от ответственности», - пояснил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 мая приняла в целом закон о Кабинете министров. Соответствующий законопроект поддержали 245 народных депутатов с 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон в соответствии с Конституцией Украины определяет организацию, полномочие и порядок деятельности Кабинета Министров Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 17 мая подписал принятый Верховной Радой Закон Украины № 279-VІ “О Кабинете Министров Украины”.