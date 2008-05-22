Аграрная партия заявляет, что в Киеве от ее имени раздают испорченные продовольственные пайки

Киев. 22 мая. УНИАН. От имени Аграрной партии кто-то разносит по квартирам киевлян пайки, которые включают давно просроченные и испорченные продукты.

Об этом заявил сегодня председатель политического исполнительного комитета Аграрной партии Вадим МАРИСЕЙКО на пресс-конференции в УНИАН.

“Политические оппоненты украинских аграриев дошли до применения злостных методов, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Я прошу всех, к кому будут приходить такие агитаторы-провокаторы, задерживать этих негодяев, чтобы они понесли наказание в соответствии с законом”, - сказал В.МАРИСЕЙКО.

По словам лидера Аграрной партии, от граждан уже получено около сотни жалоб относительно такого проявления грязного ведения избирательной кампании за власть в столице.