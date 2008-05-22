В Киеве СБУ изъяла у двух студентов 30 бутылок с кислотой, которой предполагалось повредить урны с бюллетенями

Киев. 22 мая. УНИАН. Работники киевской СБУ вчера изъяли у двух студентов 30 бутылок с кислотой, которой предполагалось повредить урны с бюллетенями во время выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета, запланированных на 25 мая.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.

По его словам, студенты в Соломенском районе в сквере им. Островского раздавали людям кислоту вместе с инструкциями относительно ее применения, что должно было бы привести к повреждению урн с бюллетенями на избирательных участках.