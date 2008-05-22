СБУ возбудила дело и проверяет обращение Катеринчука о ведении за ним визуального наблюдения
15:46, 22 мая 2008Последние события
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Киев. 22 мая. УНИАН. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и создала оперативную группу для проверки обращения народного депутата Украины, кандидата в мэры Киева Николая КАТЕРИНЧУКА относительно осуществления за ним визуального наблюдения со стороны неизвестных лиц с использованием средств негласного снятия информации.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.
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