В день выборов в Киеве будут работать следственно-оперативные группы быстрого реагирования милиции, СБУ и прокуратуры

Киев. 22 мая. УНИАН. В день выборов в Киеве будут работать следственно-оперативные группы быстрого реагирования милиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ и начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.

«В день выборов будут работать следственно-оперативные группы работников городской прокуратуры и районных прокуратур, 5 тыс. сотрудников милиции, 30 оперативных групп СБУ. Это даст возможность быстро реагировать на нарушения», – сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.

В свою очередь, В.ГРИЦАК отметил, что взаимодействие между правоохранителями разных ведомств в столице хорошо налажено, что, по его мнению, будет способствовать обеспечению порядка во время выборов. «У нас налажено взаимодействие с прокуратурой, милицией. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить порядок во время выборов», – сказал он.

В.ГРИЦАК также заверил, что ни одна информация о нарушении во время выборов не останется без внимания. По его словам, созданные СБУ специальные группы быстрого реагирования будут работать в разных районах Киева в три смены.