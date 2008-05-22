Предпосылок к срыву выборов в Киеве нет - СБУ

Киев. 22 мая. УНИАН. В Службе безопасности Украины убеждены, что на сегодняшний день в Киеве нет никаких предпосылок для срыва выборов мэра и депутатов Киевсовета.

Об этом сегодня в УНИАН на совместной пресс-конференции с прокурором Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ заявил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.

"По состоянию на данный момент ситуация в столице остается стабильной, предпосылок к срыву выборов не предвидится", - сказал он.