СБУ и прокуратура Киева предостерегают граждан и членов избиркомов от незаконных действий в день выборов

Киев. 22 мая. УНИАН. Руководство Управления СБУ и прокуратуры Киева предостерегают граждан и членов избирательных комитетов от незаконных действий в день выборов, поскольку это может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ и начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Хотел бы обратиться к киевлянам, чтобы не пытались передать свой бюллетень кому-то или повредить его или избирательную урну - за это предусмотрена уголовная ответственность", - отметил Е.БЛАЖИВСКИЙ. Он призвал киевлян не поддаваться на предложения передать свой бюллетень.

Обращаясь к работникам избирательных участковых комиссий, прокурор отметил, что в случае совершения ими противоправных действий законом предусмотрена более суровая ответственность за это, чем "обычным гражданам".

В частности, Е.БЛАЖИВСКИЙ напомнил, что за препятствование свободному осуществлению гражданами своего избирательного права или совмещение это с насилием, угрозами, повреждением или уничтожением имущества, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание штрафом или лишением свободы от одного до трех лет. За использование поддельных избирательных документов членами избирательных комиссий, кандидатом, его уполномоченным представителем, уполномоченным лицом политической партии; за подписание избирательного протокола до окончательного подсчета голосов, включение неучтенных бюллетеней, их подмену, порчу ящика также предусмотрен штраф или лишение свободы от одного до шести лет.

В свою очередь В.ГРИЦАК, обращаясь к гражданам и должностным лицам, принимающим участие в избирательном процессе, также предостерег их от правонарушений. Не "давайте себя втягивать в противоправные действия", - сказал он. При этом В.ГРИЦАК заверил, что "эти факты элементарно разоблачаются, документируются и доказываются... Ни одно нарушение не останется без внимания".