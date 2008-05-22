СБУ просит Киевский городской теризбирком срочно рассмотреть обращения относительно нарушений избирательного законодательства
15:49, 22 мая 2008Последние события
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Киев. 22 мая. УНИАН Служба безопасности Украины обратилась в Киевский городской теризбирком с просьбой безотлагательно рассмотреть все 46 обращений ведомства относительно нарушений избирательного законодательства, и дать им правовую оценку.
Об этом сегодня в УНИАН на совместной пресс-конференции с прокурором столицы Евгением БЛАЖИВСКИМ сообщил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.
По его словам, СБУ также просит столичную ТИК предпринять меры для устранения участниками избирательного процесса всех недостатков с целью обеспечения надлежащих условий для голосования 25 мая в Киеве
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