В Киеве обнаружена подпольная мини-типография, изготовлявшая ”черный пиар” на одного из кандидатов в мэры столицы – СБУ

15:49, 22 мая 2008
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Киев. 22 мая. УНИАН Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве нелегальную мини-типографию, в которой изготовлялась печатная продукция "черного пиара" на одного из кандидатов на должность мэра столицы.

Об этом сегодня в УНИАН на совместной пресс-конференции с прокурором Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ сообщил начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Василий Грицак.

По его словам, за противоправные действия владелец типографии будет привлечен к административной ответственности.

 

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