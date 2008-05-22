В Киеве обнаружена подпольная мини-типография, изготовлявшая ”черный пиар” на одного из кандидатов в мэры столицы – СБУ
15:49, 22 мая 2008Последние события
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Киев. 22 мая. УНИАН Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве нелегальную мини-типографию, в которой изготовлялась печатная продукция "черного пиара" на одного из кандидатов на должность мэра столицы.
Об этом сегодня в УНИАН на совместной пресс-конференции с прокурором Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ сообщил начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Василий Грицак.
По его словам, за противоправные действия владелец типографии будет привлечен к административной ответственности.
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