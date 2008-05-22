СБУ предпринимает меры для невозможности вмешательства в компьютерную базу данных КГГА

Киев. 22 мая. УНИАН Служба безопасности Украины предпринимает меры для невозможности вмешательства в компьютерную корпоративную сеть базы данных Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК сегодня на совместной пресс-конференции с прокурором Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ в УНИАН.

По словам В.ГРИЦАКА, 21 мая по этому поводу СБУ провела совещание с администраторами компьютерных сетей, которые предупреждены о предусмотренной законом ответственности в случае совершения противоправных действий.

Как известно, в здании КГГА на Крещатике размещается и Киевская городская территориальная избирательная комиссия.