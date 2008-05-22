СБУ опросила Медведчука о причастности к применению избирательной технологии «Вавилон»

Киев. 22 мая. УНИАН. Служба безопасности Украины 21 мая опросила бывшего руководителя Администрации экс-Президента Леонида КУЧМЫ Виктора МЕДВЕДЧУКА о возможной причастности к применению незаконной избирательной технологии «Вавилон».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Службой безопасности проведен опрос гражданина МЕДВЕДЧУКА Виктора Владимировича. Те объяснения, которые он предоставил, будут приобщены к материалам проверки», - сказал он, добавив, что после проверки будет принята соответствующая правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, 19 мая временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Службой безопасности задокументированы 35 случаев подкупа избирателей и разоблачена схема подкупа избирателей под названием «Вавилон», которая является разработкой российских политтехнологов.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что возглавляемое им ведомство проверяет причастность к заказу у российских политтехнологов системы "Вавилон" гражданином Украины Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

20 мая руководитель пресс-центра СБУ Л.САФОНОВА сообщила, что на протяжении последнего времени СБУ предотвратила организацию применения технологии «Вавилон» в Деснянском и Днепровском районах столицы. Также по результатам принятых СБУ мер не допущено создание только в Деснянском районе 114-ти так называемых рабочих участков, на которых должны были работать 1 тыс. 140 «бригадиров» с целью организации применения этой коррупционной схемы.