СБУ разоблачила план возможных фальсификаций на выборах в Киеве

Киев. 22 мая УНИАН Служба безопасности Украины разоблачила план возможных фальсификаций на выборах в Киеве путем применения так называемой технологии "Карусель" и заблокировала деятельность ее организаторов.

Об этом сообщил начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК сегодня на совместной пресс-конференции с прокурором Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ в УНИАН.

По его словам, злоумышленники при помощи данной технологии предполагали вынесение бюллетеней с участков с последующей передачей за вознаграждение представителям определенных политических сил; передачу денег при подтверждении факта "правильного" голосования с помощью фотографирования бюллетеня, а также повреждение бюллетеней членами избирательных комиссий и признание бюллетеней недействительными в пользу отдельных кандидатов.

Кроме того, В.ГРИЦАК проинформировал, что за последнее время СБУ в Киеве были выявлены около 30 разных нарушений избирательного законодательства и получены по "горячей линии" сообщения о нарушении от 70 граждан