Депутат Москаль называет “политической расправой” попытки лишить Жванию украинского гражданства

Киев. 22 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ называет “политической расправой” попытки лишить народного депутата Украины Давида ЖВАНИЮ украинского гражданства.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Такая постановка вопроса является целенаправленной акцией в отношении депутатской группы “Народная Самооборона”... делается все для того, чтобы ее лидеров скомпрометировать”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

По его убеждению, подвергать сомнению гражданство Д.ЖВАНИИ является бесперспективным делом и может лишь поднять его рейтинг.

“Сегодня лишить его гражданства невозможно, потому что по закону для получения гражданства нужно прожить в Украине 5 лет – все видели, как он 5 лет сидел в парламенте”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он добавил, что в соответствии с конвенцией о гражданстве, которую ратифицировала Украина, никто не может быть лишен гражданства, если не имеет гражданства другой страны.

“Сегодня господин ЖВАНИЯ не имеет гражданства ни одной страны, в том числе гражданства Грузии”, - заметил он и добавил, что если “Народная Самооборона” не найдет правды в Украине, то оставит за собой право обращаться во все международные институты по защите прав человека.

Он заметил, что депутатская группа обратилась к Президенту с просьбой отозвать письмо заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА из ГПУ и “положить конец этому издевательству”.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в противоречивости данных о часовых периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".