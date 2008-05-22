25-31 мая в Киеве состоится VII международный фестиваль документального кино «Кинолетопись-2008»

Киев. 22 мая. УНИАН. С 25 по 31 мая в Киеве пройдет VII Киевский международный фестиваль документального кино «Кинолетопись-2008».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель оргкомитета фестиваля Анна ЧМИЛЬ.

По ее словам, нынешнюю «Кинолетопись» откроет японская лента «Семья Лео Сирота и ХХ век». Эта картина – об одном из известнейших пианистов-виртуозов мира, который родился в Украине, многие годы работал в Японии и Европе, а в последние годы жизни – в США.

На торжественном открытии фестиваля состоится выступление известного японского пианиста ХОРОШИ Куротаки.

А.ЧМИЛЬ также сообщила, что на предварительный просмотр членам жюри «Кинолетописи» было представлено около 98 лент из 14 стран мира. К конкурсу и участию в фестивале допущено 76 фильмов. Зрителей ожидает восемь премьер, из которых две – всемирные.

Нынешний фестиваль «Кинолетопись» посвящен 50-летию Союза кинематографистов Украины.

В рамках фестиваля, по словам председателя оргкомитета, состоится несколько творческих мероприятий, среди которых – презентация выставок изобразительного искусства под названием «Вернисаж кинолетописи».

Украинская программа фестиваля представлена фильмами Киевской студии хроникально-документальных фильмов, студии «Виател», Телерадиокомпании «Глас», телерадиокомпании «Эра» и других студий.

В этом году Международное жюри фестиваля возглавляет известный режиссер, член выборочного жюри Венецианского кинофестиваля Донателло БАГЛИВО (Италия).

А.ЧМИЛЬ отметила, что конкурсная программа сформирована лишь из документального кино, однако в фестивале также будут принимать участие полнометражные художественные фильмы.

Кроме того, есть программа молодых авторов, которые создали фильмы о судьбах людей.