Кандидат в мэры Киева Катеринчук не видит весомых оснований для непроведения столичных выборов 25 мая

Киев. 23 мая. УНИАН. Народный депутат, кандидат на должность Киевского городского председателя Николай КАТЕРИНЧУК не видит весомых оснований для непроведения столичных выборов 25 мая.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, на сегодня существует единственная проблема в вопросе проведения этих выборов – это состав участковых избирательных комиссий.

В то же время он отметил, что эта проблема «носит эпизодический характер» и не может угрожать проведению выборов. Он допускает, что на отдельных избирательных участках могут возникнуть проблемы со своевременным подсчетом голосов, что может затянуть объявление окончательных результатов.

“Я не считаю, что выборы можно сорвать или отменить, или они не состоятся. Они состоятся в соответствии с действующим законодательством. Просто этап подсчета голосов может затянуться только потому, что сегодня некоторые политические силы могут игнорировать свое присутствие и свою работу в участковых избирательных комиссиях”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции адвокат, кандидат в депутаты Киевского городского совета от Блока Катеринчука Алексей РЕЗНИКОВ отметил, что указанную проблему можно преодолеть, сократив количество членов УИК. По его словам, эти комиссии сейчас сформированы с учетом максимально допустимого количества членов, но есть и минимальная норма.

Характеризуя эффективность проведенной избирательной кампании, Н.КАТЕРИНЧУК выразил сожаление, что из-за некоторых проблем с регистрацией потерял две недели и не начал кампанию своевременно. При этом, по его словам, он вообще считает главным недостатком нынешней избирательной кампании ее краткосрочность: "Главный недостаток - это отсутствие времени для того, чтобы разъяснить свою позицию".

По его данным, когда все-таки агитация была начата, 60% киевлян не знали, что он баллотируется в мэры.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что в целом результатами проведенной работы доволен.

Кандидат в мэры Киева при этом обратил внимание на то, что агитационные плакаты в большинстве своем касаются его блока, а не лично его.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что по количеству размещенных плакатов его сила находится лишь на третьем-четвертом месте после БЮТ и Блока Кличко, и даже после Партии регионов. По его словам, сыграло роль то, что эта реклама удачно размещена и более профессиональная.