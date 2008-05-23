Богословская призывает киевлян прийти на выборы, чтобы сделать невозможными фальсификации и непризнание результатов

Киев. 23 мая. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ призывает всех киевлян прийти на выборы 25 мая и таким образом сделать невозможными их фальсификацию или непризнание.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Все, кто чувствует ответственность за столицу и страну, должны понять: если люди не придут на выборы - в стране может начаться большой коллапс. Поэтому мы хотели попросить каждого киевлянина прийти на выборы", - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее убеждению, именно большая явка избирателей не даст возможности "признать выборы несостоявшимися".

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, массово прийти на выборы необходимо еще и для того, чтобы не дать возможности отдельным политическим силам разрушить органы местного самоуправления. "Как разрушена сегодня центральная власть в Украине, это же может повториться и в Киеве", - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ. При этом она добавила, что "сегодня от киевлян в большой степени зависит судьба Украины, спокойствие в Украине".

Она выразила уверенность в том, что в государстве "необходимо поменять качество политики и политиков, поскольку жить на голом популизме дальше невозможно".