Депутат БЮТ Бондарев заявляет, что Президент дестабилизирует экономическую ситуацию в стране, согласившись на ревальвацию гривни

Киев. 23 мая. УНИАН. Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Константин БОНДАРЕВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дестабилизирует экономическую ситуацию в стране, дав согласие Национальному банку Украины на ревальвацию гривни.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Вопрос лежит не в экономические плоскости... Происходит следующая ситуация, это мое субъективное мнение, которое разделяют многие мои коллеги в парламенте, сегодня Президент воюет непросто со своим Кабмином, а со своим народом”, - отметил он, добавив, что люди за один день на курсовой разнице потеряли часть своих сбережений.

Он убежден, что такими действиями НБУ дестабилизирует экономическую ситуации в стране.

“Эту программу внедряет в жизнь Секретариат Президента, а ее реальным идеологом является Президент. Ответственность за такие действия лежит в первую очередь на Президенте, потому что его ставленник Владимир СТЕЛЬМАХ реализует его программу”, - отметил он.

По его словам, “НБУ – это государство в государстве и он не подчиняется Кабинету министров”.

Он напомнил, что руководитель НБУ назначается парламентом по представлению Президента.

“Фактически Кабмин оторван от механизмов влияния на банковскую систему Украины”, - заверил он.

Он отметил, что руководителя Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА назначал прошлый состав ВР и сегодня фракции парламента и Кабмин не несут ответственности за действие этого руководителя.

Он напомнил, что в апреле эксперты Международного валютного фонда констатировали, что в Украине нет предпосылок для ревальвации гривни.

Вместо этого, по его словам, НБУ самостоятельно внезапно принял решение укрепить гривню на 20 коп., хотя этот процесс должен был продолжаться несколько лет.

К.БОНДАРЕВ отметил, что такие непродуманные шаги НБУ “бьют” по экспортерам и простым людям, которые чаще хранят свои сбережения в американских долларах.

“Снижение курса на 20 коп. Приводит к катастрофическим последствиям. Кабмин и фракция БЮТ не имеют к этому никакого отношения и выступают категорически против”, - добавил он.