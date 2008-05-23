Нынешняя избирательная кампания в Киеве выявила недостатки украинской избирательной системы – Тягнибок

Киев. 23 мая. УНИАН. Кандидат на должность Киевского городского председателя, лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет, что нынешняя избирательная кампания в Киеве показала “гниль” украинской избирательной системы и выделялась отсутствием противостояния противоположно настроенных политических сил.

Об этом О.ТЯГНИБОК сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Раньше также знало общество и о подкупе избирателей, и о манипуляционных технологиях, и о фальсификации в день выборов, и что результаты подтасовываются под конкретных чиновников, но как-то оно не выходило наружу. Это было все как будто тайно, не было никакой особой доказательной базы. Власть особенно на это не реагировала, делая вид, что в нашем “королевстве” будто бы все в порядке”, - отметил лидер “Свободы”. Однако эта избирательная кампания, по его словам, была особенной тем, что не было привычного противостояния и “привычной борьбы двух разных полюсов, как это уже заведено в украинской политике”.

“Фактически борьба за Киев - это была борьба демократов с демократами. То есть так называемая демократическая коалиция, которая была создана в парламенте, настолько не могла между собой договориться, что эти киевские выборы они использовали для противостояния между собой. Собственно это противостояние между собой и привело к тому, что лжеэлита уже не могла молчать об этих злоупотреблениях, фальсификациях и ста обвинять друг друга”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он выразил убеждение, что до тех пор, пока в Украине не будет изменена система власти, не будет усовершенствовано украинское избирательное законодательство, нельзя ждать честных выборов и что власть в стране и на местах будет отвечать нуждам украинской нации.

О.ТЯГНИБОК отметил, что в этот раз в избирательной кампании не было борьбы программ, а была борьба и противостояние разных политтехнологий с многочисленными нарушениями законодательства многими субъектами избирательного процесса.

Кроме того, он отметил, что нельзя обойти вопросы социологических служб, которые во время этой избирательной кампании показали себя не с наилучшей стороны. “Считаю, что по результатам выборов стоило бы рассмотреть этот вопрос, и “Свобода” будет в свое время инициировать изменения в уголовное украинское законодательство относительно привлечения к ответственности так называемых социологов, которые, манипулируя сознанием граждан, однозначно нарушают избирательное законодательство”, - сказал председатель ВО “Свобода”.

Относительно избирательной кампании, которую провело объединение, О.ТЯГНИБОК сказал, что считает ее успешно проведенной. “Это одна из лучших кампаний, которую провела наша организация в Украине в настоящее время. Мы надеемся, что сможем сохранить наш результат и уже сейчас даже думаем не о том, как пройти 3-процентный барьер, а о том, чтобы, сохранив наш результат, получить как можно больше наших представителей в Киевсовете”, - отметил он.

Как сообщалось на пресс-конференции, среди первоочередных инициатив “Свободы” в Киевсовете будет: образование специальной комиссии по расследованию незаконных имущественных и земельных решений Киевсовета, начиная с 1991 г.; утверждение Положения о местных инициативах, домовых, уличных, квартальных референдумах; проведение городского референдума относительно утверждения Генерального плана развития столицы; ряд решений о финансовой прозрачности Киевсовета и др. Одним из приоритетных направлений будет развитие городской системы здравоохранения. Важными будут и вопросы патриотического воспитания молодежи, нравственности общества и другие. Планируется серьезная работа, направленная на формирование среднего класса населения города.

О.ТЯГНИБОК напомнил, что завершающим шагом избирательной кампании ВО “Свобода” является сегодняшняя акция на Майдане Незалежности, посвященная памяти соотечественников, которые приносили славу, честь для украинской нации, которые своими поступками, своим самопожертвованием строили самостоятельное государство - празднование Дня Героев.