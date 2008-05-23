”Наша Украина” готова поддержать кандидатуру на должность главы ФГИУ от БЮТ, кроме Портнова - Шкутяк

Киев. 23 мая. УНИАН. Депутаты "Нашей Украины" поддержат кандидатуру на должность главы Фонда госимущества, предложенную БЮТ, но это в любом случае не может быть Андрей ПОРТНОВ.

Об этом сегодня заявил на конференции в УНИАН народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК (фракция НУ-НС).

По словам З.ШКУТЯКА, в коалиционном соглашении квота на замещение должности главы Фонда госимущества закреплена именно за БЮТ. «Мы ни в коем случае не поддвергаем сомнению это положение коалиционного соглашения. Это право наших политических партнеров», - сказал З.ШКУТЯК.

Но, по его словам, кандидатура именно А.ПОРТНОВА является неприемлемой из-за противоречивость самой личности этого депутата. «Истерические обвинения ПОРТНОВЫМ Президента Украины в совершении преступлений не поддаются никакой критике и здравому смыслу», - отметил З.ШКУТЯК.

Он отметил, "Наша Украина" ожидает от БЮТ внесения другой кандидатуры на должность главы ФГИУ.