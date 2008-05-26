О проведении «Дня открытых ворот» на строительной площадке комплекса «Альта-Град»

Для информирования существующих и потенциальных клиентов о ходе строительства жилого комплекса «Альта-Град» в г.Борисполь по адресу ул. Дзержинского 14, компания «Терра Девелопмент» /г. Киев/ 7 июня 2008 года проводит «День открытых ворот» на строительной площадке комплекса.

В программе мероприятия предусмотрена: доставка желающих на объект, экскурсия по строительной площадке, общение с руководителями генерального подрядчика,

заказчика строительства и девелопера проекта, а также консультации от представителей банков и страховой компании.

Получить более детальную информацию о мероприятии и зарегистрироваться все желающие могут по телефонам:

г. Киев: (044) 222 55 65

г. Борисполь: (04495) 5 17 47

Для журналистов будет проведена пресс-конференция:

Аккредитация по телефону: (044) 492 70 59, v.nikolaenko@terradevelopment.com.ua

Справка:

Комплекс «Альта-град» включает в себя восемь жилых шестнадцатиэтажных секций, а также торгово-офисный центр, в котором предусмотрен: супермаркет, галерея магазинов, ресторан, кафе, SPA-центр, салон красоты, банковское отделение, пункт бытового обслуживания и спортивный клуб.

Полную информацию о комплексе и условиях приобретения квартир можно получить у менеджеров по продажам по телефону 044 222 55 65, по телефону «горячей линии» 8 800 500 8 100, а также на сайте комплекса www.altagrad.com.ua

Заказчик строительства - ООО "Системабуд" (Борисполь). Разрешения на проведение строительных работ: № 93/04-03/07 от 19 сентября 2007г., и № 123/04-03/08 от 31.03.2008г.

Генподрядчик - ООО "Монолитжилбуд" (Борисполь). Лицензия МСАЖКХ Украины АВ№192192 от 18.08.2006г.

Девелопер проекта - компания "Терра Девелопмент" (г. Киев).

Авторский надзор – ООО «Проект индустрия» (г. Киев).

Виталий Николаенко

специалист по рекламе и PR

компании «ТЕРРА Девелопмент»

тел. 044 492 7059 (вн. 206)

моб. 8067 744 0962

v.nikolaenko@terradevelopment.com.ua