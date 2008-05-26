Блок Литвина требует ускорить подсчет голосов и объявление результатов досрочных выборов в Киеве

Киев. 26 мая. УНИАН. Блок Литвина требует ускорить подсчет голосов избирателей и объявление результатов досрочных выборов в Киеве.

Об этом заявил кандидат на должность мэра столицы от Блока Литвина Владимир ПИЛИПИШИН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он обратился с просьбой к членам избирательных комиссий, чтобы те сделали все возможное для ускорения получения результатов. По словам В.ПИЛИПИШИНА, вызывает удивление тот факт, что по состоянию на 10 часов утра сегодняшнего дня было обработано лишь 15% бюллетеней. Он отметил, что странным является тот факт, что комиссии в составе 15-20 человек каждая не могут посчитать по 1,5 тыс. бюллетеней.

“Я обращаюсь к членам комиссий с просьбой ускорить подсчет бюллетеней, дать возможность сформировать новую власть и дать Киеву спокойно жить”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.