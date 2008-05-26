Блок Литвина в Киевсовете будет блокироваться с теми силами, которые разделяют его программные принципы - Пилипишин

Киев. 26 мая. УНИАН. Блок Литвина в Киевсовете нового созыва войдет в состав коалиции с теми политическими силами, которые будут разделять его программные позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил кандидат на должность мэра Киева, член Блока Литвина Владимир ПИЛИПИШИН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Кто согласится поддержать нашу команду, с теми мы и будем блокироваться”, - сказал он. При этом, по словам В.ПИЛИПИШИНА, Блок Литвина войдет в состав той коалиции, которая будет “носить название “Киевляне прежде всего”.

При этом он не исключил, что в новом составе Киевсовета Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет иметь свое большинство. “Возможно, ЧЕНОВЕЦКИЙ будет иметь свое большинство, но мы (Блок Литвина – УНИАН) не являемся сателлитами ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки протоколов 300 избирательных участков в Киевсовет проходит 7 партий и избирательных блоков.

В частности, Блок Черновецкого набирает 30,41%, БЮТ – 22,18%, Блок Кличко – 10,6%, Блок Литвина – 8,04%, “Гражданский актив Киева“ - 5,74%, Партия регионов – 4,08%, Блок Катеринчука - 3,39%.

Другие партии и блоки, по данным обработки протоколов с 300 участков, набирают менее 3%. Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.