КИУ не видит оснований для отмены результатов выборов в Киеве, но не исключает, что суд может это сделать

Киев. 26 мая. УНИАН. Комитет избирателей Украины не видит оснований для отмены общих результатов выборов как Киевского городского председателя, так и в Киевский городской совет.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

В то же время он отметил, что есть много жалоб к избирательным комиссиям, серьезные судебные иски, и поэтому не исключено, что суды могут признать результаты выборов на определенных участках недействительными.

По словам И.ПОПОВА, единственным путем для отмены общих результатов выборов в Киеве может быть “единый консолидированный иск в один соответствующий суд в городе Киеве, и чтобы он по совокупности доказательств признал эти выборы недействительными”. По мнению представителя КИУ, доказательства, которые “сегодня предъявлены общественности, не дают возможности надеяться, что суд сможет принять такое правовое решение”.

В то же время И.ПОПОВ отметил, что опыт 2004 года (речь идет о президентских выборах и отмене их результатов решением Верховного суда Украины - УНИАН) свидетельствует о том, что суды могут принять “политико-правовое решение”. “Если есть определенная консолидация политических элит, если есть политический интерес, то суды могут принять политико-правовое решение”, – сказал председатель КИУ.

“Потому я не исключаю, что сейчас проходят политические переговоры, достаточно много заинтересованных политических сил в центральной власти, сил, которые проиграли эти выборы, с тем, чтобы они объединили свои усилия и пришли к консенсусу в том, что нужно результаты выборов “подвесить”, легитимность победителей “подвесить” и, возможно, даже отменить результаты и объявить новые выборы” – сказал И.ПОПОВ.

“Хотя реальных правовых оснований отменять результаты, на сегодняшний день, мы не видим”, – добавил он.