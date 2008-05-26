Голосование на киевских выборах происходило прозрачно и свободно – Комитет избирателей Украины

Киев. 26 мая. УНИАН. Голосование и подсчет голосов на выборах Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета происходили “прозрачно и свободно”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ, презентуя предварительную оценку КИУ киевских выборов.

“Наблюдатели и представители СМИ имели полный доступ ко всем процедурам, связанным с выборами”, – сказал И.ПОПОВ.

По его словам, КИУ прогнозирует затягивание с подсчетом голосов и подведением итогов выборов. Среди причин этого представитель КИУ назвал низкую квалификацию части членов УИК, усложненную процедуру подсчета, очереди в районных ТИК. По его прогнозам, официальные результаты будут объявлены в последний момент отведенного законом максимального срока.

Кроме того, И.ПОПОВ выразил обеспокоенность ситуацией со сбором данных о явке избирателей. “Территориальные избирательные комиссии по непонятным причинам не смогли организовать сбор данных о явке, что может привести к манипуляциям с величиной явки, и увеличивает вероятность незаконного влияния на результат выборов”, - сказал он.

И.ПОПОВ отметил, что явка избирателей “была ниже, чем все ожидали” “Возможно, это ответ избирателей на достаточно тупую агитацию”, – допустил председатель правления КИУ.

Он также не исключил, что по итогам расследования могут возникнуть основания для отмены результатов выборов: если будет установлено, что сам кандидат или его доверенные лица выступили заказчиками схем подкупа.