Назначение Пашинского руководителем «Укртатнафты» может привести к новому бензиновому кризису, заявляет объединение журналистов

Киев. 26 мая. УНИАН. Общественное объединение «Журналисты против депутатов» выступает против возможного назначения народного депутата Украины (фракция БЮТ), члена парламентского Комитета по ТЭК Сергея ПАШИНСКОГО председателем правления ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и заявляет, что в случае его назначения в стране может возникнуть новый кризис на рынке нефтепродуктов.

Об этом заявил медиа-эксперт, основатель общественного объединения «Журналисты против депутатов» Владимир ПЕТРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.ПЕТРОВА, у него есть информация, что на предстоящем собрании акционеров «Укртатнафты», назначенном на 29 мая, может произойти смена руководства компании и С.ПАШИНСКИЙ будет назначен на должность председателя правления «Укртатнафты».

«Очень скоро в Украине начнется «бензиновый» кризис и виновником будет ПАШИНСКИЙ», - отметил В.ПЕТРОВ.

Также В.ПЕТРОВ сообщил, что объединение «Журналисты против депутатов» сняло фильм о С.ПАШИНСКОМ, в котором показаны ключевые моменты его карьеры.

Как указано в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе, «в фокус внимания авторов фильма попали ключевые моменты карьеры ПАШИНСКОГО. Среди них - и уголовное дело по обвинению в мошенничестве с финансовыми ресурсами на посту заместителя председателя «Сбербанка» с нанесением государству значительного материального ущерба - 3 900 000 долларов США и 1 717 000 гривень (позже дело было переквалифицировано - ПАШИНСКОМУ инкриминировалась халатность, а Печерский суд освободил героя фильма от уголовного наказания с формулировкой «по изменившимся обстоятельствам»), и действия Сергея Владимировича во время «сахарного» и «мясного» кризисов в должности генерального директора «Укррезерва», едва не приведшие к разорению отечественных производителей, и другие скандальные истории с финансовыми махинациями».

В фильме подробности карьеры и перспективы С.ПАШИНСКОГО в новой должности комментируют как сам герой фильма, так и эксперты: народные депутаты Александр ГУДЫМА и Святослав ОЛЕЙНИК, председатель Украинской аграрной федерации Леонид КОЗАЧЕНКО, исполнительный директор компании UPECO Сергей КУЮН.

Также в пресс-релизе указано, что, «учитывая, что «Укртатнафта» входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в Украине, правительство рискует допустить человека, имеющего скандальный опыт руководства, к влиянию на весь топливный рынок Украины».

Как сообщал УНИАН, на 14 марта т.г. в Кременчуге было запланировано собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта», однако, по информации компании, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума - никто из акционеров не зарегистрировался, что зафиксировано в протоколе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время, по словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, который прибыл в Кременчуг на собрание, собрание «Укртатнафты» было открыто, но в нем сразу был объявлен перерыв до 18 марта. По словам Ю.ПРОДАНА, «для участия в собрании зарегистрировалась только НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 61% акций завода».

В свою очередь Геннадий КОРБАН, представитель ООО «Корсан», которое является миноритарным акционером ЗАО «Укртатнафта», тогда сообщил, что собрание акционеров «Укртатнафты» 14 марта не начиналось и поэтому не может продолжиться в Киеве 18 марта.

Акционеры ЗАО «Укртатнафта» на общем собрании 29 мая планируют рассмотреть вопрос о распределении прибыли за 2006-2007 годы, а также намерены рассмотреть вопрос смены органов управления и контроля предприятия, в частности, наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления. Всего в повестку дня включено 13 вопросов.

В последние годы на «Укртатнафте» была конфликтная ситуация вокруг руководства компании. Нынешний глава правления Павел ОВЧАРЕНКО возглавлял «Укртатнафту» в 2003-2004 годах. В октябре 2007 года он вернулся к руководству предприятием по решению Сумского апелляционного суда о восстановлении его в должности. В промежутке с 2004 по октябрь 2007 г. главой правления ЗАО был Сергей ГЛУШКО. В связи с этим «Татнефть», являвшаяся основным поставщиком сырья на предприятие, прекратила отгрузку сырья на завод.

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО «Татнефть»), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».