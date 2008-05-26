Киев. 26 мая. УНИАН. Украинские антиглобалисты призывают граждан активизировать борьбу за социальные права, выступить против произвола олигархов, транснациональных компаний, зависимости от иностранного капитала, проявлений ксенофобии и неофашизма и построить новое справедливое общество.

Такую позицию выразили представители Организационного комитета по проведению заседания Европейской подготовительной ассамблеи IV Европейского социального форума сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил один из участников пресс-конференции Василий ТЕРЕЩУК, указанное мероприятие состоится в Киеве 6-8 июня и станет свидетельством активизации участников отечественного социального движения в общеевропейских и мировых антиглобалистских процессах.

По словам В.ТЕРЕЩУКА, главной целью украинских антиглобалистов является “реализация стратегии построения нового мира, которая критически будет отличаться от властвующего сегодня несправедливого порядка.”

“Эгоизм олигархов безграничен. Ради получения прибыли людей выселяют на улицу из общежитий, уничтожаются парки, детские площадки, строятся многоэтажки на чумных могильщиках”, - отметил он.

Как сказал В.ТЕРЕЩУК, если сегодня не бороться за свои права, в том числе с использованием адекватных жестких методов, в недалеком будущем человечество будет загнано в тупик.