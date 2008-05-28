В Киеве в мае-июне пройдет ІІ музыкальный фестиваль “Стеценків Великдень”

Киев. 28 мая, УНИАН. В конце мая - начале июня в Киеве пройдет второй музыкальный фестиваль “Стеценків Великдень”, популяризирующий творчество композитора Кирилла Стеценко, а также посвящен празднованию 1020-летия Крещения Руси-Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН инициатор проекта, президент Фонда им. К. Стеценко, внук композитора Кирилл СТЕЦЕНКО.

Он отметил, что в ходе первой части фестиваля будет исполняться “Литургия святого Иоанна Златоуста”, музыку к которой написал К.Стеценко. По его словам, литургию отслужат в трех церквях - в 10 часов 30 мая в Андреевской церкви, в 8 часов в Соборе отцов Василиан, что на Львовской площади в Киеве, и в 10 часов 1 июня в Михайловском Золотоверхом соборе.

К.СТЕЦЕНКО сообщил, что вторая часть фестиваля - это духовные концерты, которые пройдут в музее “София Киевская”. По его словам, 6 июня состоится концертная программа, на которой будут присутствовать высокие гости, в частности, представители дипломатического корпуса, украинская элита. Он сообщил, что 8 июня состоится концерт в Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры, на котором также будет исполнена “Литургия святого Иоанна Златоуста”.

Заключительным мероприятием фестиваля, отметил К.СТЕЦЕНКО, будет большое Пасхальное представление, которое состоится 11 июня в Национальной опере Украины. По его словам, здесь будут исполнены два драматических произведения, музыку к которым написал К.Стеценко, - опера “Ифигения в Тавриде” по поэме Леси Украинки и драматическая поэма Тараса Шевченко “Гайдамаки”.

Заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга БЕНЧ отметила, что композитор К.Стеценко - “это знаковая фигура”. По ее словам, его творчество необходимо популяризировать. Она подчеркнула, что министерство будет финансировать этот фестиваль, чтобы наследие композитора стало известным не только в Украине, но и в мире.

Руководитель камерного хора “Киев”, народный артист Украины Николай ГОБДИЧ отметил, что “Литургия святого Иоанна Златоуста” относится к мировым шедеврам. “Очень хочется, чтобы эта литургия могла исполняться в церкви, а также, чтобы она могла звучать в лучших концертных залах Украины и мира ”- отметил он. Н.ГОБДИЧ воодушевлен тем, что хору представится возможность во время фестиваля исполнить это произведение и во время церковной службы, и на концерте.

Доктор искусствоведения, профессор богословия Дмитрий СТЕПОВИК отметил, что, несмотря на то, что К.Стеценко умер в 40-летнем возрасте от тифа, он сделал очень много как для Украины, так и для мира. По его словам, музыка к “Литургии святого Иоанна Златоуста” выделяется среди других тем, что она “сделана на украинский литературный текст”. Он отметил, что “в этом подвиг” К.Стеценко, поскольку непросто “приспособить универсальную классическую церковную музыку к определенному национальному тексту”.

Справка УНИАН. Выдающийся композитор, дирижер, педагог, священник, общественный и государственный деятель К.Стеценко родился 24 мая 1882 года. Прожив всего 40 лет, он создал около 50 романсов и вокальных ансамблей, более 50 оригинальных хоровых произведений, оперы для детей и монооперу «Ифигения в Тавриде», а также большое количество обработок народных песен. Особое внимание уделял духовной музыке. За последних 15 лет жизни создал не менее 30 хоровых коллективов – профессиональных, самодеятельных, детских, женских, смешанных, светских и церковных. Является основателем капеллы «Думка», существующей доныне. К.Стеценко возглавлял музыкальный отдел в Министерстве образования Украины во времена Центральной Рады (1917 г.), организовал Оркестр народных инструментов Украины, Национальный симфонический оркестр, Государственную хоровую капеллу, создал Национальное нотное собрание. При жизни проявил себя и как подвижник украинской церкви. Организовывал украинские приходы с родным языком богослужения, создавал церковную музыку на основе национального мелоса и традиций. Является одним из основателей УАПЦ.