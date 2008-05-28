Ведущие производители мобильных телефонов обратились в НКРС относительно перехода на централизованные поставки

Киев. 28 мая. УНИАН. Ведущие производители мобильных телефонов обратились в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи относительно перехода в третьем квартале 2008 года на централизованные поставки мобильных телефонов CIP-Киев.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель НКРС Владимир ЗВЕРЕВ.

Он отметил, что такой подход производителей можно считать одним из «основных позитивных результатов внедрения маркировки радиоэлектронных средств». По его мнению, это позволит обеспечить 100% таможенную очистку мобильных терминалов, произведенных для Украины, резко увеличить поступление в госбюджет, а также значительно упростить процедуры и сократить сроки оформления ввоза.

По данным В.ЗЕРЕВА, в НКРС поступило письменное обращение со стороны таких производителей, как Samsung, LG (Обе компании – Корея), Motorolla (США), также имеется устное обращение компании Nokia (Финляндия) и некоторых других.

«Все соглашаются перейти на такую систему ввоза, которая была бы прозрачной для всех участников», - сказал В.ЗВЕРЕВ.

Он отметил, что НКРС поддерживает такое изменение порядка ввоза (по сути, все мобильные телефоны в Украину будут поступать через представителей производителей), и обратилась с письмом в правительство по поводу изменения порядка ввоза мобильных телефонов.

В то же время, как сообщил В.ЗВЕРЕВ, НКРС готова пойти навстречу производителям телефонов и совместно с ними разработать новые, более упрощенные процедуры оформления ввоза из-за границы радиоэлектронных средств, в том числе мобильных телефонов. Для этих целей «мы предлагаем создать рабочую группу, в которую войдут представители НКРС, Украинского государственного центра радиочастот, производителей телефонов», которая будет работать над совершенствованием нормативно-правовой базы.

«Мы обращаемся к вендорам с просьбой войти в рабочую группу, совместно и открыто разработать дополнительный механизм, который упростил бы процедуру и не позволил войти в Украину контрабандной продукции», - сказал В.ЗВЕРЕВ.

Как сообщал УНИАН, с 7 июня 2008 года все реализуемые мобильные телефоны в Украине должны иметь учетную марку, согласно соответствующим нормативно-правовым актам, которыми определена эта дата: НКРС 20 июня 2007 года приняла решения №802 «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств» и №803 «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств» , которые определяют порядок выдачи разрешения на ввоз и реализацию радиоэлектронных средств в Украину. Решением НКРС №803, в частности, определено, что в Украине разрешена реализация только маркированных радиоэлектронных средств, в т.ч. мобильных телефонов. До этой даты, в течение 120 дней с момента регистрации решений НКРС в Минюсте (5 февраля 2008 года), то есть, вступления в силу решений 802 и 803 НКРС, на т.н. переходном периоде допускалась реализация и немаркированных мобильных телефонов.

Маркирование радиоэлектронных средств вводится как одна из мер с контрабандой мобильных телефонов, которая приобрела угрожающие масштабы, НКРС действует в рамках своих полномочий, определенных согласно статьи 29 Закона Украины „О радиочастотном ресурсе Украины”.

В частности, по данным УГЦР, в 2007 году, согласно различным независимым исследованиям, в Украину было ввезено 9,5 млн. мобильных телефонов, из них разрешения УГЦР получили всего 7,6% телефонов. По оценкам УГЦР, аналогичная картина наблюдалась и в другие годы, общие убытки бюджета составили за последние 4 года не менее 5 млрд. грн.