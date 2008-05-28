Курс гривни к доллару к концу года возвратится на позицию 5,05-5,1 грн./долл. - эксперт

Киев. 28 мая. УНИАН. Курс гривни к доллару к концу года возвратится на позицию 5,05-5,1 грн./долл.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал ведущий аналитик Информационно-аналитического центра "Форекс Клуб" Алексей ПАЛИЙ.

"Мы видим, что, в принципе, все идет к тому, что к концу года курс, который был нам привычен с весны 2005 года, вернется в тот же диапазон 5,05-5,10 грн. за американский доллар. Есть все предпосылки, учитывая негативное влияние укрепления гривни плюс мировые тенденции", - сказал А.ПАЛИЙ.

Эксперт отметил, что ревальвация гривни в нынешней ситуации несет больше негатива для украинской экономики, нежели ожидаемый положительный эффект от укрепления национальной валюты.

Национальный банк Украины провел ревальвацию гривни по отношению к доллару в ситуации, когда начался рост курса национальной валюты на мировом рынке. С середины апреля до середины мая евро против доллара стал дешевле на 4%. По сравнению с другими валютами, американский доллар вырос еще больше, однако НБУ снизил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4%.

"Соответственно, тем, у кого остались доллары, мы советуем не избавляться пока от них, тем более по низкой цене", - констатировал А.ПАЛИЙ. При этом он не ожидает значительного укрепления доллара США к единой европейской валюте.

Справка УНИАН. С 22 мая НБУ укрепил официальный курс гривни с 5,05 грн./долл. до 4,85 грн./долл.