Международная амнистия отмечает несоблюдение Украиной международных обязательств по обеспечению прав человека

Киев. 28 мая. УНИАН. Украинское представительство международной правозащитной организации “Международная амнистия” (Amnesty International) отмечает несоблюдение Украиной международных обязательств по обеспечению прав человека.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель рабочей группы кампаний организации в Украине Наталия ДУЛЬНЕВА.

Приводя заключения Международной амнистии за 60 лет существования обязательств, которые взяли на себя страны мира по соблюдению прав человека после принятия соответствующей декларации Организации Объединенных Наций, она отметила, что "люди, как и ранее, подвергаются пыткам и жестокому обращению".

"В частности, это касается 81 страны мира", - сказала она.

При этом Н.ДУЛЬНЕВА добавила, что по данным Международной амнистии в 2007 году несправедливые судебные решения выносились по меньшей мере в 54-х странах мира, и, как минимум, в 77-ми странах нарушалось право граждан на свободу слова.

Говоря о соблюдении прав человека в Украине, Н.ДУЛЬНЕВА и координатор Международной амнистии в Украине Вероника АНТОНЕЦ отметили, что в нашем государстве, как и ранее, правоохранительные органы продолжают применять пытки или другие формы нечеловеческого обращения с задержанными людьми; беженцам и в дальнейшем угрожает депортация или опасность стать жертвами расистских нападений, а меры, предпринимаемые для борьбы с торговлей людьми и насилием в семьях недостаточны и тому подобное.

Представители Международной амнистии в Украине призывают власть обратить внимание на состояние выполнения взятых страной международных обязательств по обеспечению прав человека и принять меры для их выполнения.