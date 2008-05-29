Адвокат Луценко утверждает, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает механизма снятия с должности руководителя МВД

Киев. 29 мая. УНИАН. Адвокат министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО утверждает, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины не предусматривает механизма снятия с должности главы МВД.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Механизм отстранения от должности министра внутренних дел не прописан в Уголовно-процессуальном кодексе, и мне очень интересно, как Генеральная прокуратура будет выходить из этой ситуации, и как будет отстранять министра внутренних дел», - сказал Ю.МАРТЫНЕНКО.

Комментируя возбужденные в отношении его подзащитного уголовные дела, адвокат сказал, что в них «нет ни объективности, ни обстоятельности». «Генпрокуратура хочет примерить костюмчик ХОДОРКОВСКОГО (известный российский бизнесмен, оппозиционный к Кремлю, который получил значительный срок лишения свободы за якобы неуплату налогов – УНИАН) министру внутренних дел», – сказал Ю.МАРТЫНЕНКО.

«Эти дела не имеют никакой судебной перспективы», - считает он.

Говоря об уголовном деле, возбужденном в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за его конфликта с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января этого года, Ю.МАРТЫНЕНКО отметил, что оно также является незаконным. В данном случае, считает Ю.МАРТЫНЕНКО, Генпрокуратура не имела никаких оснований для возбуждения этого уголовного дела и для осуществления досудебного следствия. Поскольку, по его словам, в уголовных делах «частного обвинения» такое следствие не проводится, их рассматривает суд в случае, если одна из сторон обратилась в этот государственный орган.

«Досудебное следствие по таким делам не проводится. Они нарушаются судьей, и им же, за 15-20 минут, выносится приговор», - сказал адвокат Ю.ЛУЦЕНКО.

Поддерживая своего коллегу, адвокат, член Украинского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК отметил, что конфликт между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ «имел личный мотив, а не должностной», а посему сам факт переквалифицирования статьи в должностное преступление является «абсурдным и безосновательным».

Вместе с тем, доктор юридических наук Николай СИРЫЙ отметил, что подобные правонарушения должны рассматриваться в течение трех суток, после чего должно быть вынесено решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело, а в силу личных обстоятельств на такую процедуру отводится 10 суток, а не 4 месяца.

«У меня вопрос к начальнику управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры, свою ли он должность занимает», – спросил Н.СИРЫЙ.

Кроме того, Ю.МАРТЫНЕНКО отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО использовал авиацию внутренних войск в соответствии с законами Украины. Так, объяснил адвокат, существует приказ командующего ВСУ, который регламентирует норму полетов для экипажей самолетов. «Министром во время полетов эти нормы не выбраны», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева сообщила, что по этому факту, “во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за инцидента, произошедшего между ним и действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, из “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

В тот же день после допроса в Генпрокуратуре Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его также обвиняют в использовании служебных самолетов в личных целях.

По словам адвоката главы МВД Ю.МАРТЫНЕНКО, 28 мая Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие уголовных дел, объединенных в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении им служебным положением в связи с использованием служебного самолета.