Адвокат Луценко заявляет о грубых нарушениях законодательства со стороны Генпрокуратуры в деле его подзащитного

Киев. 29 мая. УНИАН. Адвокат министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО считает, что Генеральная прокуратура Украины грубо нарушает уголовно-процессуальное законодательство в деле его подзащитного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«С первого дня возбуждения уголовных дел и по сегодняшний день, Генеральная прокуратура грубо нарушает уголовно-процессуальное законодательство, выполняя политический заказ по расправе над известным политиком и является политической инквизицией в части уничтожения министра внутренних дел Украины», – сказал Ю.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, именно возбуждение уголовного дела Генеральной прокуратурой относительно конфликта между Ю.ЛУЦЕНКОМ и Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, который произошел 18 января этого года после заседания СНБО по статье 125 ч.2 Уголовного кодекса Украины (легкие телесные повреждения) «уже было абсолютно незаконным».

В частности, он объяснил, что уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возбуждение уголовного дела по этой статье только по заявлению потерпевшего, и такое уголовное дело может быть возбуждено исключительно судом. В данном случае, считает Ю.МАРТЫНЕНКО, Генпрокуратура не имела никаких оснований для возбуждения этого уголовного дела и для проведения досудебного следствия. Поскольку, по его словам, по уголовным делам «частного обвинения» такое следствие не проводится. «Досудебное следствие по таким делам не проводится. Они возбуждаются судьей, и им же, за 15-20 минут, выносится приговор», - сказал адвокат Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он напомнил, что уголовное дело в отношении главы МВД по упомянутой статье расследуется уже больше четырех месяцев.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, возбужденное в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за инцидента, произошедшего между ним и действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, из “нанесения легких телесных повреждений” на “должностное преступление”.

По словам адвокат главы МВД Ю.МАРТЫНЕНКО, 28 мая Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие уголовных дел, объединенных в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении им служебным положением в связи с использованием служебного самолета.