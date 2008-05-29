Азаров называет преемников правительства Тимошенко самоубийцами

Киев. 29 мая. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ убежден, что на смену правительствУ Юлии ТИМОШЕНКО придет правительство самоубийц, т.к. преодолеть последствия деятельности нынешнего правительства будет очень сложно начиная с конца текущего года.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Сейчас в Украине складывается настолько тяжелая ситуация, что любое правительство, которое придет на смену вот этому, это будет правительство самоубийц. Это будет правительство, которое возьмет на себя ответственность, чтобы потом, через год, больше никогда не появляться в политической истории Украины... То, что наворотили за эти пять месяцев, у меня с трудом в голове укладывается, в моей седой голове", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство умалчивает проблему дальнейшего повышения цены на газ. «Оно (правительство Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) рассчитывает, что не оно будет заниматься этой проблемой», - сказал народный депутат.

Н.АЗАРОВ считает, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО сознательно накапливает проблемы для того, чтобы потом оставить их для разрешения своим преемникам и иметь возможность критиковать их за невозможность нормализовать ситуацию. «Накапливаются практически по всей стране долги, практически страна продолжает жить по ценам на газ, которые были в 2007 году, падает инвестиционная активность… В структуру металлургии сократились инвестиции на 50%. Вдумайтесь: на 50% за 5 месяцев… Долгосрочные последствия, к сожалению, очень критичные. Боюсь, что правительство сейчас накапливает их (проблемы – УНИАН), чтобы потом сказать тем, кто их сменит (а у меня в этом сомнений нет никаких), что это вы виноваты. Вы виноваты в повышении цен, тарифов на ЖКХ и электроэнергию», - заявил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что основы очень серьезных кризисных явлениях в экономике и социальной сфере, которые, по его убеждению, проявятся в конце 2008-го - начале 2009 года, начали закладываться еще в декабре этого года.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Партия регионов не готовит Ю.ТИМОШЕНКО "подарок" в виде отставки и ждет, пока в отставку ее отправит народ.

"Мы не собираемся инициировать этот вопрос, мы стоим на позиции, что правительство вместе с коалицией должно доказать, что они способны проводить уникальные реформы в стране. Мне кажется, что у людей должно наконец появиться ощущение, что пора политическую силу эту списывать со счетов, и вот когда такое ощущение появится, тогда и надо ставить этот вопрос", - сказал Н.АЗАРОВ.